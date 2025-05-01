Путин присвоил скрипачу Владимиру Спивакову звание Героя Труда РФ
Президент России Владимир Путин присвоил российскому скрипачу и дирижеру, народному артисту СССР, президенту Московского международного дома музыки Владимиру Спивакову звание Героя Труда РФ. Указ опубликовали 1 мая на портале правовых актов.
Уточняется, что звание присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».
«Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами Российской Федерации за особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации <…> Спивакову Владимиру Теодоровичу — президенту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский международный Дом музыки», — говорится в документе.
Также звание Героя Труда РФ было присвоено специалисту в области ядерной физики Юрию Дикову, слесарю-электромонтажнику Вячеславу Зинцову, трактористу Султангирею Костоеву и главному врачу больницы № 2 города Горловки Нелле Якуненко.
3 марта Путин присвоил композитору и артисту Александру Зацепину звание Героя Труда РФ за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.