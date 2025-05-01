В Японии семь детей пострадали в результате наезда автомобиля
В Японии в результате наезда автомобиля на группу школьников пострадали семь человек. Об этом 1 мая сообщил телеканал NHK.
Там отметили, что инцидент произошел вблизи местной начальной школы, в районе Нишинари города Осака.
«Днем 1-го числа семеро детей были сбиты автомобилем возле начальной школы. <...> Предполагается, что все они являются учениками начальной школы», — пишет издание.
Как указывает NHK, пострадавшие были доставлены в медучреждение, шестеро из них находятся в сознании, состояние еще одного уточняется.
В марте газета Merkur.de сообщила, что в немецком Мюнхене столкнулись трамвай и автобус с детьми, в результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе девять детей. Среди раненых воспитатель, а также водитель автобуса. Все пострадавшие были доставлены в больницу.