Четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области
В Челябинской области в результате ДТП погибли четыре человека. Об этом 1 мая сообщила Госавтоинспекция региона.
Уточняется, что авария произошла 30 апреля на 107-м км автодороги Южноуральск — Магнитогорск. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Ceed выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio, а затем врезался в Honda Freed. После удара машина Kia Ceed опрокинулась и загорелась.
«В результате ДТП водитель автомобиля «Хонда Фрид» 1983 года рождения скончался на месте происшествия, также погибли водитель автомобиля «Киа Сид» и двое его пассажиров — 1972 и 1989 годов рождения», — указано в Telegram-канале Госавтоинспекции.
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются детали произошедшего.
30 апреля в результате автомобильной аварии в Дербентском районе Дагестана погиб один человек, еще трое пострадали. Уточняется, что водитель ВАЗ-211440 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Sorento.