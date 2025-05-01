Три дачных дома загорелись в Улан-Удэ
В Улан-Удэ произошел пожар в трех дачных домах на станции Мостовой. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Бурятия.
«Поступило сообщение о загорании трех дачных домов и травы по улице Береговая на станции Мостовой в Улан-Удэ. Существует угроза перехода огня на соседние строения», — указано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники добровольной пожарной команды и пожарная часть государственной противопожарной службы региона.
На данный момент пожар ликвидирован, угроза перехода огня на соседние здания снята, добавили позднее в региональном МЧС. По уточненной информации, в результате пожара пострадал один дачный дом и надводные постройки на территории семи приусадебных участков. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в этот день МЧС сообщило, что в Томске произошло возгорание в одноэтажном жилом доме, в результате погибли два человека. По данным ведомства, площадь пожара составила 20 кв. м. Возгорание устранили 27 пожарных при помощи восьми единиц техники.