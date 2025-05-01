Экс-президенту Южной Кореи предъявлено обвинение в злоупотреблении властью

Бывшему президенту Южной Кореи и фигуранту уголовного разбирательства по делу о мятеже Юн Сок Ёлю предъявили обвинение в злоупотреблении властью. Об этом 1 мая сообщило агентство Yonhap.

«В четверг прокуроры заявили, что предъявили бывшему президенту Юн Сок Ёлю обвинение в злоупотреблении властью. Это последнее обвинение против Юна, который проходит по делу о мятеже в связи с его неудавшейся попыткой введения военного положения», — указано в публикации.

Уточняется, что экс-президента обвиняют в том, что он вместе с бывшим министром обороны Ким Ён Хёном и еще несколькими людьми пытался объявить чрезвычайное положение 3 декабря 2024 года. Они планировали отправить вооруженных солдат и полицейских в Национальное собрание и другие места, чтобы блокировать и контролировать доступ к ним.

При этом в агентстве отметили, что физическое задержание экс-президента не производилось.

Ситуация в Южной Корее обострилась 3 декабря 2024 года после объявления президентом военного положения, причиной которого была названа угроза паралича власти, возникшая из-за попыток провести процедуру импичмента. Командующий чрезвычайным режимом, начальник штаба сухопутных войск Пак Ан Су отмечал, что до отмены военного положения деятельность парламента, политических партий и объединений запрещена.

Главу государства арестовали на 48 часов 15 января текущего года. Западный окружной суд Сеула 19 января (18 января мск) заключил президента под стражу. В результате его сторонники устроили погром. Ордер на арест Юн Сок Ёля был отменен судом 6 марта, позже конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента и отстранил его от должности.