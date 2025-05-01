Росгвардейцы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на харьковском направлении
Военнослужащие Росгвардии уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба Росгвардии.
Уточняется, что объект был обнаружен при помощи дрона-разведчика. В результате действий военнослужащий Росгвардии склад ликвидировали.
«Ежедневная работа «стальной» бригады Росгвардии включает не только поражение позиций украинских боевиков, но и уничтожение военной инфраструктуры противника», — отметили в Telegram-канале пресс-службы.
В этот же день операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» уничтожили принадлежащую ВСУ САУ «Акация» на южнодонецком направлении. Уточняется, что вражеская техника была обнаружена в ходе воздушной разведки.