На Украине сообщили о введении системы очков за убийство военнослужащих ВС РФ
Новая система поощрений в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), предложенная властями страны, предполагает начисление военнослужащим баллов за убийства российских солдат. Об этом в среду, 30 апреля, сообщила газета Politico со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
Отмечается, что система позволяет загружать видеодоказательства поражения российских опорных пунктов и личного состава, после чего на счет военнослужащего в личном кабинете онлайн-маркетплейса под названием Brave 1 Market зачисляются баллы, которые можно обменять на экипировку, снаряжение, системы радиоэлектронной борьбы, беспилотники и другую технику.
«Brave 1 Market станет для военных чем-то вроде Amazon, [он] позволит военным подразделениям напрямую закупать технологии, необходимые им на фронте», — отметил Федоров в ходе своего выступления на военно-технической конференции, прошедшей в Киеве.
Ранее, 28 апреля, пленный украинский боевик Руслан Рошва рассказал, что ВСУ мобилизуют всех подряд вне зависимости от состояния здоровья и наличия документов. По его словам, сейчас военкоматы начали набирать даже женщин из мест лишения свободы.