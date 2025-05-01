Мадуро объявил 30 апреля Днем победы человечества над фашизмом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил 30 апреля Днем победы человечества над фашизмом. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
«В 1945 году, в такой день, как сегодня, мир услышал по радио и узнал из телеграфных сообщений — социальных сетей тогда не было, не было и спутников, — что Красная армия Советского Союза вошла в Берлин, победила Гитлера и установила знамя Советского Союза над Рейхстагом», — сказал он.
Венесуэльский лидер уточнил, что именно это событие ознаменовало победу Красной армии над нацизмом.
В тот же день в столице Венесуэлы Каракасе подняли гигантское Знамя Победы в честь 80-летия Победы в ВОВ. Церемонию посетил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, министр туризма Летисия Гомес, министр культуры Эрнесто Вильегас, защитник народа Альфредо Руис, а также представители других министерств и ведомств Венесуэлы.