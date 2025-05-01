Не менее 35 палестинцев погибли из-за ударов Израиля по Газе за сутки
По меньшей мере 35 палестинцев погибли в результате ударов Армии Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа. Об этом в четверг, 1 мая, сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения анклава.
«По меньшей мере 35 палестинцев погибли за последние 24 часа в результате израильских атак по всему сектору Газа, включая удар по зданию в лагере беженцев Нусейрат, который местные жители назвали «землетрясением», — следует из публикации.
По данным издания, из-за израильских атак погибли 2308 палестинцев и еще 5973 получили ранения с 18 марта по 30 апреля. Среди погибших 595 человек и 308 женщин.
Ранее, 19 апреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не закончит войну в секторе Газа, пока не вернет заложников и не уничтожит палестинское радикальное движение ХАМАС.