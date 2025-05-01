Вашингтон сам виноват в снижении авторитета и военной мощи Вашингтона в период конфликта на Украине. Об этом 29 апреля заявил журналист Такер Карлсон.

«Мы способствовали тому, чтобы во время этого [конфликта] авторитет и военная мощь США деградировали», — сказал он в интервью своей коллеге Мегин Келли, видео опубликовано на ее YouTube-канале.

По словам журналиста, несмотря на то, что ни один гражданин Соединенных Штатов не поддержал посредством голосования вовлечение страны в украинский конфликт, она всё равно принимает в нем участие на протяжении трех лет. При этом он добавил, что Вашингтон потерпел поражение.

В том же интервью Карлсон заявил, что режим президента Украины Владимира Зеленского мог иметь отношение к попытке покушения на американского лидера Дональда Трампа. Также он предложил устроить аудит по финансам Зеленскому и его окружению, чтобы выяснить, куда на самом деле были потрачены деньги, выделенные США.