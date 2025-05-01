Великобритания и Франция начали переговоры о возможном признании Палестины

Великобритания и Франция ведут переговоры по поводу возможного признания Палестины уже в июне текущего года. Об этом сообщила газета The Guardian в среду, 30 апреля.

Проведение переговоров подтвердил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в ходе своего выступления в палате лордов. Он отметил, что вопрос о признании Палестины будет поднят на июньской конференции, которую два государства созвали в связи с поиском решений ближневосточного конфликта.

«Никто не имеет права вето на признание Великобританией палестинского государства. Мы всегда говорили, что признание не является самоцелью, и мы предпочтем признание как часть процесса, ведущего к образованию двух государств. <Президент Франции Эммануэль Макрон> много говорил об этом, в том числе и в последнее время, вместе с саудовцами, и, конечно, мы сейчас ведем с ними переговоры», — прокомментировал Лэмми.

Он также напомнил, что Палестину на данный момент уже признали 160 государств, число которых недавно пополнили Испания, Норвегия и Ирландия.

Глава британского МИД упомянул высокий уровень насилия в стране и подчеркнул, что в будущем окажется необходим процесс демилитаризации. По заявлению Лэмми, руководство палестинского радикального движения ХАМАС должно покинуть территорию Палестины.

Лэмми в ходе выступления осудил уже 60-дневную блокировку Израилем ввоза в сектор Газа гуманитарной помощи.

«Блокада необходимой помощи в Газу ужасна, страдания ужасны, потребность огромна, потери жизней колоссальны», — заявил он.

Ранее, 22 апреля, президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид в ходе переговоров выразили беспокойство по поводу ситуации в секторе Газа и выступили за полный вывод войск Израиля с оккупированных палестинских территорий.

ЦАХАЛ возобновила военные операции против ХАМАС в Газе 18 марта. Пресс-служба министерства здравоохранения Газы 28 марта сообщила, что с тех пор в результате атак Израиля погибли более 890 человек, еще свыше 1980 пострадали.