В Казахстане учредили «золотую визу» для инвесторов
В Казахстане была введена новая инвесторская виза, дающая право получить вид на жительство. Об этом 30 апреля сообщили в МИД страны.
«Согласно новым условиям, иностранные граждане, инвестировавшие не менее $300 тыс. в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы», — говорится в сообщении.
Получив такую визу, инвестору станет доступно оформление вида на жительство в Казахстане на сроком до 10 лет.
«Нововведение отражает стратегическую ориентацию страны на открытость, защиту капитала и развитие устойчивых международных экономических связей», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
22 марта министр торговли США Говард Лютник заявил о продаже тысячи «золотых виз» за день. Он добавил, что президент страны Дональд Трамп считает, что власти могут продать миллион таких виз. Таким образом правительство планирует сократить дефицит бюджета.