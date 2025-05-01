Трамп указал на отсутствие ошибок в первые 100 дней своего президентства
Президент США Дональд Трамп считает, что не совершил ни одной ошибки за первые 100 дней своего президентского срока. Соответствующий вопрос 30 апреля ему задали журналисты в эфире телеканала NewsNation.
«Я скажу, это самый сложный вопрос, который может быть, потому что я действительно не верю, что совершил какие-либо ошибки. Мы находимся в переходном периоде, и я думаю, это успокаивает», — ответил американский лидер.
Он также подчеркнул, что в настоящее время более ста государств рассматривают возможность заключения торговых соглашений с США.
Ранее в ходе выступления на митинге в Мичигане 29 апреля Трамп заявил, что под руководством его администрации Соединенные Штаты достигли самых масштабных изменений почти за столетие. Он также подчеркнул, что экс-президент и СМИ годами твердили о невозможности остановить поток нелегальной иммиграции, и отметил, что стране всего лишь нужен был новый глава государства.