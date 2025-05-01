В Херсонской области участники СВО провели школьникам урок мужества
В Херсонской области военнослужащие подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» провели урок мужества для школьников. Об этом в четверг, 1 мая, сообщили в Министерстве обороны России.
Уточняется, что десантники общались со школьниками о подвигах российских военнослужащих и мирного населения на передовой и в тылу. Также военные и подростки обсудили переоценку системы ценностей, которая происходит в настоящее время.
«Гвардейцы провели с ребятами занятие по медицинской подготовке, показали вооружение и экипировку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции», — следует из сообщения ведомства.
Благодаря уроку мужества все его участники могли испытать себя в оказании первой помощи, в том числе в правильном наложении жгута. Школьники примерили на себя средства радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). А самым интересным опытом для детей оказалась возможность потренироваться в управлении беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).
Ранее, 14 апреля на портале мэра Москвы рассказали, что столичные школы и команда «Мосволонтер» активно помогают участникам специальной военной операции и жителям новых и приграничных регионов страны различной гуманитарной помощью.