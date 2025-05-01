Экипаж истребителя Су-35с сопроводил бомбардировщики группировки «Центр» в зоне СВО
Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнил задачу по сопровождению бомбардировщиков группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 1 мая сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.)», — уточнили в ведомстве.
Выполнив боевое задание, вся авиационная группа успешно вернулась на аэродром базирования.
«Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений», — отметили в Минобороны.
29 апреля ВКС России сбили истребитель Су-27 ВСУ. Также уточняется, что за прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и 189 беспилотников самолетного типа.