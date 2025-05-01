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Американский политолог указал на детали сделки Украины и США по минеральным ресурсам

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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В рамках подписанного между Соединенными Штатами и Украиной соглашения о сделке по полезным ископаемым стороны будут совместно вести разработку месторождений и делить их поровну. Об этом 1 мая рассказал политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с «Известиями».

«Разработка [месторождений] будет в основном делиться 50 на 50, и решения будут приниматься совместно», — указал эксперт.

При этом он подчеркнул, что в документе не указаны подробности, кто именно будет участвовать в этом процессе.

«Предполагаю, что это будет комбинация украинских и американских компаний. Единственное упоминание — что компании, которые сотрудничали с Россией, не смогут участвовать в тендерах», — сказал Расмуссен.

Он также указал, что заключение соглашения приведет к увеличению влияния США в этой отрасли украинской экономики.

«Другой момент — где находятся эти минералы? Значительная их часть находится на территории, которая сейчас занята Россией. Так что эта зона, по сути, недоступна», — обратил внимание политолог.

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В среду, 30 апреля, Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам Украины. Кроме того, страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины.

11 апреля сообщалось, что новый проект ресурсной сделки между США и Украиной не содержит положений о гарантиях безопасности Киева, несмотря на требования киевского режима. Помимо этого, проект договора также ужесточает выдвинутые до этого условия.

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