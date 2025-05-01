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ЦТАК назвало знаменательным моментом строительство моста на границе РФ и КНДР

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Фото: dfo.gov
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Начало строительство автомобильного моста на границе России и КНДР стало знаменательным моментом в отношениях двух стран. Об этом 30 апреля заявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Строительство автомобильного моста на корейско-российской государственной границе как работа по заложению и укреплению важной инфраструктуры экономического сотрудничества и созданию практической гарантии для многогранного развития двустороннего содействия, включая передвижение людей, туризм и товарооборот, служит знаменательным моментом, придающим новую динамику развитию дружественных отношений между двумя странами», — говорится в статье.

С российской стороны на церемонии присутствовали чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора, а также другие сотрудники посольства и консульства, в том числе генеральный консул РФ в Чхончжине Олег Кощеев. В торжественной обстановке были исполнены государственные гимны России и КНДР.

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30 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал возведение моста между Россией и КНДР через реку Туманная знаковым этапом для отношений государств. Он отметил, что мост символизирует стремление двух стран к укреплению дружественных и добрососедских отношений, а также наращиванию межрегионального сотрудничества. Он добавил, что стороны создают надежную основу для более тесной кооперации Москвы и Пхеньяна.

Соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная правительство РФ и КНДР подписали в рамках визита российской делегации в республику 19 июня 2024 года. Как рассказал «Известиям» глава Минтранса РФ Роман Старовойт, документ был подписан в рамках договоренностей между лидерами двух стран Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, достигнутых во время визита лидера КНДР в Россию в сентябре 2023 года.

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