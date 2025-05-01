Корабль «Прогресс МС-30» увел МКС от столкновения с космическим мусором
Орбита Международной космической станции (МКС) была увеличена с помощью корабля «Прогресс МС-30» из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Об этом в четверг, 1 мая, сообщили в госкорпорации «Роскосмос» со ссылкой на Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш).
«В 01:10 мск были включены двигатели корабля «Прогресс МС-30», которые проработали 212,79 секунды и выдали импульс 0,3 м/с, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 540 м», — говорится в публикации «Роскосмоса» в Telegram.
Там добавили, что после изменения орбиты период обращения станции составляет 92,89 мин.
Ранее, 12 апреля, космонавты рассказали «Известиям», что каждый день на МКС — это колоссальные нагрузки, и в таких условиях очень важно наладить быт. Так, Герой России космонавт Александр Лазуткин признался, что первые дни в невесомости могут быть крайне тяжелыми. По его словам, у него сильно болела голова из-за прилива крови к ней и это были крайне неприятные ощущения.