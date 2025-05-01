Журналист Карлсон обвинил Зеленского в причастности к покушению на Трампа
Режим президента Украины Владимира Зеленского мог иметь отношение к попытке покушения на американского лидера Дональда Трампа. Об этом 29 апреля заявил журналист Такер Карлсон.
«Я не могу это доказать, но совершенно очевидно, что украинцы были причастны к покушению на поле для гольфа во Флориде», — сказал он в интервью своей коллеге Мегин Келли, видео опубликовано на ее YouTube-канале.
Также журналист предложил устроить аудит по финансам Зеленскому и его окружению, чтобы выяснить, куда на самом деле были потрачены деньги, выделенные на помощь Украине Соединенными Штатами.
В том же интервью Карлсон заявил, что глава киевского режима ведет себя как самый настоящий враг Вашингтона. Он подчеркнул, что Зеленский лишь очерняет США, а также пытается рассорить их с Европой.