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Синоптики спрогнозировали сильные осадки и местами грозу в Москве 1 мая

Гидрометцентр: 1 мая в Москве ожидаются сильные осадки в виде дождя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно, осадки местами сильные (преимущественно дождь) на севере области (дождь со снегом), в отдельных районах гроза — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 1 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +8 до +10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1.

В Московской области днем ожидается от +5 до +10 градусов, а ночью температура может упасть до 0.

Ожидается юго-восточный ветер с переходом на северный со скоростью 6–11 м/c, местами порывы до 16 м/с.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

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Ранее, 29 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции сообщил, что в майские праздники в Москве температура будет ниже нормы. Кроме того, ближайшие три дня будут ветреными.

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