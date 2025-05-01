Синоптики спрогнозировали сильные осадки и местами грозу в Москве 1 мая
Облачно, осадки местами сильные (преимущественно дождь) на севере области (дождь со снегом), в отдельных районах гроза — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 1 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +8 до +10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1.
В Московской области днем ожидается от +5 до +10 градусов, а ночью температура может упасть до 0.
Ожидается юго-восточный ветер с переходом на северный со скоростью 6–11 м/c, местами порывы до 16 м/с.
Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.
Ранее, 29 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции сообщил, что в майские праздники в Москве температура будет ниже нормы. Кроме того, ближайшие три дня будут ветреными.