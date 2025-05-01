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Опрос показал планы россиян по расходам на майские праздники

Moneyman: 71% россиян потратят на майских праздниках до 15 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Большая часть опрошенных россиян — 71% — планирует потратить на майских праздниках до 15 тыс. рублей. Об этом в среду, 30 апреля, свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Примечательно, что в сравнении с прошлым годом количество тех, кто намерен не переходить черту в 15 тыс. рублей, увеличилось почти на 10% — в 2024 году таковых было 62%.

18% респондентов заявили о готовности потратиться в диапазоне 15–30 тыс. рублей в 2025 году по сравнению с 21% в 2024-м. А 30–45 тыс. рублей планируют выделить на майские праздники всего 8% в этом году против 11% в прошлом.

Более 45 тыс. рублей выделят 3% респондентов. В 2024 году таких было 6%.

Почти четверть россиян (23%) выразили желание отдохнуть за городом или на природе. 26% опрошенных сообщили, что проведут праздники, занимаясь домашними делами. А 17% респондентов признались, что будут работать. По-спортивному время праздников планируют провести 15% россиян. Еще 10% отправятся в путешествие. 6% намерены заняться ремонтом и всего 3% опрошенных указали другие варианты или затруднились с выбором.

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Ранее в этот день заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Андрианов рассказал «Известиям», что гражданам стоит заранее подготовиться к майским праздникам, чтобы избежать лишних трат и не стать жертвами мошенников. По мнению специалиста, особое внимание стоит уделить кредитным платежам, особенно если дата погашения выпадает на выходные. Переводы в нерабочие дни могут обрабатываться с задержкой, что грозит штрафами.

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