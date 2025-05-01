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В Курской области нашли телефон украинского боевика с данными по вербовке в ВСУ

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
dzen
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В селе Горналь Курской области российские военнослужащие обнаружили смартфон украинского боевика с материалами по вербовке в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 30 апреля, сообщил офицер группировки «Север».

«В захваченном в Горнале Курской области смартфоне украинского террориста обнаружены пропагандистские материалы, свидетельствующие о массовой вербовке боевиков ВСУ в подразделения операторов ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — Ред.)», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

На устройстве нашли десятки сообщений из вербовочных служб разных подразделений силовиков киевского режима.

Уточняется, что в материалах, служащих пропагандой, обещают потенциальным боевикам службу в наилучших условиях с высокими зарплатами.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ были выбиты из Курской области, однако отдельные боевики сумели спрятаться и просят об эвакуации. Он отметил, что в регионе остались разрозненные группы из двух-трех боевиков. По его словам, военнослужащие ВСУ скрываются в лесопосадках и других изолированных местах.

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