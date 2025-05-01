Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили дроны в одном из районов Воронежской области
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- Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили дроны в одном из районов Воронежской области
Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Воронежской областью. Об этом в четверг, 1 мая, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области было обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По предварительным данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.
При этом в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
Ранее, 24 апреля, губернатор Воронежской области Гусев сообщил об уничтожении около 10 БПЛА над регионом. Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.