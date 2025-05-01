Ефрейтор Святошенко остановил диверсионную группу ВСУ в зоне СВО

Ефрейтор Алексей Сидоренко нес боевое дежурство в районе одного из освобожденных Вооруженными силами России (ВС РФ) населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО), когда заметил приближающийся к российским позициям вражеский дрон-камикадзе. Минобороны РФ в четверг, 1 мая, сообщило о подвигах российских военнослужащих.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), как определил Сидоренко, направлялся к опорному пункту, где разместились российские военнослужащие. Точным выстрелом из штатного оружия ефрейтор подбил дрон, и тот рухнул на землю и сдетонировал, не долетев до опорника.

Также в Минобороны РФ отметили смелые и решительные действия ефрейтора Александра Святошенко, который нес службу на наблюдательном посту и обнаружил приближающуюся диверсионную группу украинских боевиков, скрытно перемещавшуюся в соседней лесопосадке в направлении российских подразделений. Святошенко принял решение немедленно атаковать противника.

Он выбрал подходящую огневую позицию и открыл прицельный огонь по диверсантам из пулемета. В результате группа ВСУ понесла значительные потери личного состава и была вынуждена отступить.

Ранее, 30 апреля, в Минобороны РФ сообщали, что сержант Игорь Андриянов выполнял задачу по удержанию обороны на одном из важных участков линии боевого соприкосновения, когда заметил неподалеку диверсионно-разведывательную группу ВСУ.