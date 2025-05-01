ЕС представит новые торговые предложения переговорщикам США на следующей неделе

Евросоюз планирует на следующей неделе предоставить США документ, в котором будет изложен пакет предложений по началу торговых переговоров с администрацией американского президента Дональда Трампа. Об этом в среду, 30 апреля, сообщает агентство Bloomberg.

По словам источников, в документе будут предложены меры по снижению торговых и нетарифных барьеров, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству в решении глобальных проблем, а также закупке американских товаров, включая сжиженный природный газ (СПГ) и технологии.

При этом планы всё еще могут измениться, поскольку Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, занимающийся торговыми вопросами блока, продолжает консультироваться с государствами — членами союза.

27 апреля американский лидер Дональд Трамп заявил, что подоходный налог для граждан США может быть снижен или полностью отменен после начала действия американских пошлин.

Тогда же Трамп заявил, что США могут заключить торговые соглашения со всеми странами, в том числе c Китаем и Евросоюзом (ЕС), но только на справедливых для Вашингтона условиях.