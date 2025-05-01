Акция «Бессмертный полк» прошла перед матчем Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА
Акцию «Бессмертный полк» провели 30 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге перед матчем финала «Пути регионов» Российской премьер-лиги (ПРЛ) Кубка России между футбольными клубами (ФК) «Зенит» и ЦСКА.
На поле стадиона вышли с фотографиями своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) футболисты обеих команд, арбитры и воспитанники спортивных школ.
Перед началом матча память погибших в годы ВОВ почтили минутой молчания.
Ранее в этот день на стадионе «РЖД Арена» в Москве в рамках встречи «Локомотива» и «Ростова» провели акцию «Бессмертный полк», а после матча состоялся патриотический флешмоб под песню «Катюша».