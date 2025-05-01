Герой России Цыдыпов указал на важность встреч военнослужащих с Путиным

Для бойцов армии России имеет очень важное значение проведение встреч и мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина. Об этом 30 апреля рассказал корреспонденту «Известий» Игорю Балдину герой России Балдан Цыдыпов.

«Для меня лично, как для военнослужащего и участника специальной военной операции, действительно [важно], что президент РФ Владимир Путин очень тепло к нам относится и действительно вникает во все наши нужны и проблемы. Действительно тепло на душе становится, когда проходят такие встречи именно с ветеранами», — заявил он.

Звезду героя военнослужащий получил в ходе боевых действий на киевском направлении зоны спецоперации.

Кроме того, Цыдыпов в настоящее время возглавляет департамент по патриотической работе в обществе «Знание».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 апреля сообщил о необходимости срочного внедрения единых стандартов поддержки бойцов спецоперации в работу социальных учреждений страны. Кроме того, он отметил, что обеспечение ветеранов СВО с инвалидностью техническими средствами реабилитации должно быть максимально удобным и понятным. По его словам, данный процесс находится «на особом контроле кабмина».