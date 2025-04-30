Путин признался, что последние три года часто ночует в Кремле
Последние три года президент РФ Владимир Путин ночует в основном на территории Московского Кремля. Об этом 30 апреля глава государства рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент был опубликован в Telegram-канале журналиста.
«В последние три года в основном здесь», — сообщил Путин.
Зарубин также обратил внимание на стоящий в комнате рояль. Президент отметил, что редко играет на нем.
В ходе этого же интервью Владимир Путин заявил, что без доверия граждан невозможно жить и работать. Ранее, 28 апреля, президент отметил, что главным залогом прочности России является самостоятельный выбор граждан страны. Он отметил, что доверие граждан способствует прочности и надежности страны.