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Врач назвал способ сделать перелеты безопасными для сердечников

Врач Ломакин: в самолете стоит надевать свободную одежду и делать упражнения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Главный кардиолог Управления делами президента РФ, заведующий отделением неотложной кардиологии ЦКБ Управления делами президента РФ, профессор Никита Ломакин рассказал, как безопасно летать сердечникам.

В беседе с aif.ru в среду, 30 апреля, специалист пояснил, что из каждых 6 тыс. полетов бывает один тяжелый случай тромбоза, который, в зависимости от локализации тромба, обычно приводит к инфаркту, инсульту или тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА).

Больше других в полете рискуют сердечники, часто тромбы на фоне атеросклероза у них часто развиваются и на Земле.

Врач посоветовал надевать в самолете свободную и комфортную одежду, не стесняющую движения. Обувь тоже лучше расшнуровывать или вообще снять. Каждый час по время полета следует пить стакан воды, выполнять простейшие упражнения, поднимая руки и плечи, вращая головой, стопами, кистями, сгибая ноги в коленных суставах, шевелить пальцами рук и ног. Также полезно пройтись по салону.

Врач также предостерег от употребления спиртного в полете и даже за сутки до него. Если человек в группе риска, до полета ему следует проконсультироваться о дополнительных индивидуальных мерах профилактики со своим лечащим врачом, а заодно уточнить, необходимо ли в полете использовать компрессионный трикотаж.

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Ранее врач-терапевт Ирина Губанова посоветовала людям с астмой и диабетом воздержаться от полетов на самолетах, чтобы не усугубить свое состояние. По ее словам, также среди противопоказаний для полетов — декомпенсированная сердечная недостаточность, инфекционные заболевания, одышка, отеки, неконтролируемая, аллергия.

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