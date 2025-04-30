Врач назвал способ сделать перелеты безопасными для сердечников
Главный кардиолог Управления делами президента РФ, заведующий отделением неотложной кардиологии ЦКБ Управления делами президента РФ, профессор Никита Ломакин рассказал, как безопасно летать сердечникам.
В беседе с aif.ru в среду, 30 апреля, специалист пояснил, что из каждых 6 тыс. полетов бывает один тяжелый случай тромбоза, который, в зависимости от локализации тромба, обычно приводит к инфаркту, инсульту или тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА).
Больше других в полете рискуют сердечники, часто тромбы на фоне атеросклероза у них часто развиваются и на Земле.
Врач посоветовал надевать в самолете свободную и комфортную одежду, не стесняющую движения. Обувь тоже лучше расшнуровывать или вообще снять. Каждый час по время полета следует пить стакан воды, выполнять простейшие упражнения, поднимая руки и плечи, вращая головой, стопами, кистями, сгибая ноги в коленных суставах, шевелить пальцами рук и ног. Также полезно пройтись по салону.
Врач также предостерег от употребления спиртного в полете и даже за сутки до него. Если человек в группе риска, до полета ему следует проконсультироваться о дополнительных индивидуальных мерах профилактики со своим лечащим врачом, а заодно уточнить, необходимо ли в полете использовать компрессионный трикотаж.
Ранее врач-терапевт Ирина Губанова посоветовала людям с астмой и диабетом воздержаться от полетов на самолетах, чтобы не усугубить свое состояние. По ее словам, также среди противопоказаний для полетов — декомпенсированная сердечная недостаточность, инфекционные заболевания, одышка, отеки, неконтролируемая, аллергия.