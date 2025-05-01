Москва и Минск откроют в Смоленске туристский центр Союзного государства

Россия и Белоруссия готовятся к открытию первого и пока единственного туристского центра Союзного государства в Смоленске. Об этом в четверг, 1 мая, «Известиям» заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.



«Совместно с белорусскими коллегами мы готовимся к открытию первого и пока единственного туристского центра Союзного государства в Смоленске. Высокий уровень интеграции наших стран и недавно вступившее в силу соглашение о взаимном признании виз позволяет нам продвигать союзный турпродукт и маршруты как внутри Союза, так и для граждан из третьих стран. И это экономически обоснованно», — сказал он.



Между Россией и Белоруссией растут также показатели взаимного туристического потока, отметил он.



«По итогам прошлого года турпоток достиг 2 млн поездок, при этом спрос на поездки постоянно растет. Во многом этому способствует открытость границы для граждан Союзного государства и развитие транспортной доступности», — добавил Вольвач.



Замминистра экономического развития также сообщил, что РФ проводит со странами ЕАЭС и СНГ совместную работу по созданию трансграничных туристических маршрутов и гармонизации условий работы на туристических рынках.



«При этом у каждой страны своя маркетинговая политика и национальные бренды, конкурирующие друг с другом — всё это позволяет работать над улучшением качества продукта и услуг. Не стоит забывать, что в прошлом году Россия запустила свой собственный национальный туристический бренд Discover Russia, который мы успели представить уже на шести международных выставках на Ближнем Востоке, в Азии и СНГ», — рассказал Вольвач.

На брифинге 17 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Союзное государство (СГ) России и Белоруссии является самой продвинутой формой интеграции на территории бывшего СССР. Кроме того, он отметил, что СГ продолжает быть частью мирового экономического процесса, несмотря на ограничения и санкции.