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Депутат ГД назвал страх Зеленского перед 9 Мая

Депутат Чепа: Зеленский боится, что парад 9 мая разрушит миф об изоляции России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится парада на 9 мая в Москве, поскольку он разрушит миф об изоляции России.

В беседе с aif.ru в среду, 30 апреля, парламентарий указал на желание украинского лидера сорвать парад, потому что для всего прогрессивного человечества это большой праздник.

«Понятно, что киевский режим, для которого многие фашистские прихвостни сегодня стали национальными героями, пытается каким-то образом поломать эту картину. Но я думаю, что заявления, попытки шантажировать, запугать ни к чему не приведут», — отметил Чепа.

Он выразил уверенность в том, что парад продемонстрирует отсутствие какой-либо Изоляции России в мире, это мир давно разрушен.

«Конечно, всем понятно, что никакой изоляции России нет. И сегодня многих политиков бесит, когда начинают звучать голоса, говорящие о правде, истинной причине украинского конфликта и о том, кто является его организатором», — отметил Чепа.

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На параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве заявили лидеры 19 государств. Помимо стран глав СНГ в РФ ждут лидеров Венесуэлы и Вьетнама, президента Бразилии, президента Кубы и главу Сербии. Кроме этого, участие в параде 9 Мая в Москве подтвердили премьер Словакии и председатель КНР.

Накануне Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть возможность нанесения удара по празднованию Победы в Москве 9 мая.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил о перемирии в зоне специальной военной операции с 8 по 11 мая, приуроченном к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перемирие к 80-летию Победы является проявлением доброй воли России. По его словам, Путин руководствуется соображениями гуманитарного характера, и это подчеркивает готовность страны выйти на мирное урегулирование конфликта.

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