Диетолог оценил пользу бобовых в рационе

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский рассказал, насколько полезны бобовые культуры в питании.

В беседе с «Радио 1» в среду, 30 апреля, бобы содержат достаточное количество белка, помимо обширного выделения метана и разнообразных других газов. Они компенсируют нехватку белка, если они не поступают в организм с другой пищей.

«Проблема в том, что соотношение аминокислот внутри бобовых не совсем полноценное, соответственно, эти культуры должны быть в дополнение к рациону — тем же крупам», — объяснил Пристанский.

От бобовых, по словам специалиста, стоит отказаться людям, имеющим проблемы с ЖКТ. Они могут вызывать обострения и газообразование.

В конце прошого года диетолог Зоя Богданова предупредила, что бобовые не могут полностью заменить мясо в рационе.

Ранее диетолог Дарья Русакова рассказала, что бобовые, бананы, творог, бурый рис, шпинат, цитрусовые, а также травяные чаи укрепляют нервную систему. По ее словам, Она добавила, что серотонин высвобождается при воздействии аминокислоты триптофана, которого много в сыре, твороге, бобовых и цельнозерновых продуктах, сообщает Life.ru.