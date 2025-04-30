ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области. Об этом вечером 30 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Белгородском районе в поселке Майский в результате падения обломков от сбитого беспилотника в шести частных домовладениях посечены заборы и надворные постройки. В одном из домов повреждены кровля и остекление. Также осколками посечены легковой автомобиль и трактор», — уточнил он.

Также атаки были зафиксированы в селе Соболевка Валуйского округа, селе Муром Шебекинского округа и населенном пункте Пороз Грайворонского округа и Нечаевке в Белгородском районе.

Предварительно, в результате инцидента обошлось без пострадавших, подчеркнул губернатор. Информация о последствиях обстрелов в настоящее время уточняется.

Ранее, 28 апреля, женщина пострадала в Новой Каховке Херсонской области в результате атаки ВСУ. В результате украинского обстрела были выбиты окна в детском саду. В селе Райское после сброса с беспилотника загорелся нежилой дом. Кроме того, в результате обстрела произошло возгорание в неэксплуатируемой школе, однако пострадавших в этом случае не зафиксировано.