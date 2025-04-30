Хуситы заявили об ударе беспилотниками по американскому авианосцу Carl Vinson
Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило об ударе по американскому авианосцу Carl Vinson, находящемуся в акватории Аравийского моря, с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 30 апреля сообщил официальный представитель группировки Яхья Сариа.
«Вооруженные силы Йемена провели операцию в Аравийском море против американского авианосца Carl Vinson и сопровождающих его военных кораблей с использованием нескольких беспилотников», — заявил он.
Операция была проведена в ответ на воздушные удары США по территории Йемена.
28 апреля хуситы сообщили об атаке на авианосец США в ответ на удары по Йемену. Уточняется, что в результате столкновения американский корабль отступил от прежней позиции. Он направился на север Красного моря.
Сариа также отметил, что ВС продолжат преследовать авианосец и военные суда США в Красном и Аравийском морях, пока агрессия против Йемена не прекратится.