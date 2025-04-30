Юнармеец и участник поискового отряда «КитежЪ» оценил отношение Путина к России

Президент России Владимир Путин многое сделал для России, а также для школьников. Об этом 30 апреля «Известиям» рассказал 13-летний участник поискового отряда «КитежЪ» и юнармеец Егор Назаров после выступления российского лидера на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» в Музее Победы в Москве.

«Я поблагодарил его [президента Путина] за упоминание про поисковиков, так как наша работа бывает часто остается в тени, но мы проделываем тяжелый труд. Я поблагодарил президента за то, что он упоминает нас, за то, что, в каком времени мы сейчас живем, за нашу страну, за то, что он поддерживает нас, школьников», — поделился он.

Юноша также отметил отношение презента к участникам «Движения Первых», «Юнармии», юным волонтерам и поисковикам. Кроме того, Назаров уточнил, что его желание быть военнослужащим появилось спонтанно.

«Вышло так, что в моей семье никто не военнослужащий. Мое желание стать им появилось тогда, когда к папе в автосервис пришел на работу десантник. Потом он пришел к нам на 1 сентября в школу, я увидел его в форме, я узнал его историю: про то, как он воевал в Афгане. Ну, мы ведь говорим про героев не только СВО и Великой Отечественной войны? Все герои — те, кто защищали нашу страну в любых местах! Я проникся его историей, стал понимать, насколько важно и нужно защищать свою Родину», — считает подросток.

Также Назаров рассказал про свой интерес к истории Великой Отечественной войны (ВОВ). По мнению 13-летнего юнармееца, хранение истории и любовь к ней также является помощью для российского государства. Он заявил, что продолжит делиться и изучать события прошлых лет.

В рамках встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» президент затронул многие аспекты. В частности он указал, что работа героев специальной военной операции (СВО) с молодежью России крайне важна. Глава государства уточнил, что такие меры повысят доверие и понимание со стороны подрастающего поколения, которое будет передавать эту информацию и чтить историю своей страны.