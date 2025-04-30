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Новак поручил ужесточить наказание за незаконное присоединение к сетям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Заместитель председателя правительства Александр Новак поручил ужесточить наказание за незаконное присоединение к электросетям в энергодефицитных регионах России. Об этом он сообщил 30 апреля на совещании по вопросу реализации региональной программы устойчивого экономического развития Республики Дагестан.

«Федеральным органам власти поручено проработать варианты ужесточения ответственности за незаконное присоединение к электросетям и пользование электроэнергией в энергодефицитных регионах, включая Дагестан», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

На совещании заместитель председателя правительства поручил Минэнерго совместно с федеральными и региональными властями разработать комплексную программу развития энергосистемы Дагестана на период до 2031 года. Отмечается, что главной задачей должно стать повышение мощностей энергетики региона.

Также Новак поручил продолжать работу по совершенствованию систему учета потребителей и систему взыскания задолженностей за оплату услуг ЖКХ в Дагестане. Помимо этого, властям республики поручено контролировать программы повышения энергоэффективности электросетевого хозяйства региона.

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8 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в последние пять лет в России опережающими темпами растет спрос на электроэнергию. По его словам, с одной стороны, происходит активное включение новых технологий, снижающих энергозатраты на единицу продукции в целом. В то же время осуществляется расширение таких энергоемких секторов, как электротранспорт, центры обработки данных.

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