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В столице открылись спортивные локации «Московских сезонов»

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Фото: РИА Новости/Александр Уткин
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На площадках «Московских сезонов» открылись самокат-школы, корты для игры в падел-теннис и локации для игры в стритбол. Жители города и гости столицы могут бесплатно забронировать время посещения на mos. ru, рассказали организаторы цикла уличных мероприятий.

Площадка для игры в стритбол открылась на Краснодарской улице. В этом году условия посещения не изменились: проход со своим мячом — бесплатный. На месте можно взять мяч напрокат за 50 рублей с возвратным залогом в 2 тыс. рублей. Одновременно на площадке могут находиться до восьми человек, в том числе дети с шести лет с письменного согласия законных представителей. Длительность сеанса — 1 час.

Корты для падел-тенниса, который представляет собой смесь большого и настольного тенниса, а также сквоша, работают ежедневно на Авиационной улице, на Матвеевской улице, на улице Грекова. На площадках работают пункты проката оборудования (50 рублей за единицу снаряжения: ракетку или мячи). Также потребуется внести возвратный залог. Вход со своим инвентарем бесплатный. На корты допускаются взрослые, подростки 14-18 лет и дети 5-14 лет с письменным согласием сопровождающих.

Также в столичных скейтпарках открылись самокат-школы. Здесь под руководством профессиональных спортсменов можно освоить базовые навыки катания на самокате, изучить или усовершенствовать разные трюки. Все участники ведут «дневник прогресса». Лучшим ученикам кураторы вручают подарки. На скейт-площадках «Московских сезонов» есть рампы, фанбоксы, рейлы и другие приспособления для катания и прыжков. Школы периодически устраивают показательные выступления и соревнования. На площадки допускаются взрослые и дети с 6 лет с письменного согласия законных представителей. Наличие защитного комплекта и шлема — обязательно. Все оборудование можно взять на прокат на месте. Длительность тренировки — два часа.

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