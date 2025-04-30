В парламенте Словакии рассказали о последствиях возможного вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО означало бы эскалацию напряжения, заявил в интервью «Известиям» вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.

«Стоит вопрос о ее членстве в Североатлантическом альянсе, а это совсем иное дело. Поскольку я понимаю, что гарантий мира хочет и Российская Федерация, и Европейский Союз. А вступление Украины в Североатлантический альянс означало бы эскалацию напряжения», — сказал Гашпар «Известиям».

При этом политик не исключил членства Украины в ЕС.

«Я не хочу говорить за другие страны, но я думаю, что Украина однозначно могла бы стать членом Европейского союза, если он и дальше будет благополучно существовать и принимать важные решения», — отметил Тибор Гашпар.

Полная версия интервью будет опубликована 1 мая в 00:01.

Ранее стало известно, что власти Венгрии инициировали референдум о членстве Украины в ЕС. 10 апреля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в интервью «Известиям», что Украина никогда не должна войти в НАТО, поскольку членство Киева в альянсе несет угрозу для мира, какую себе даже не может представить.