Трамп предложил Маску остаться в администрации США

Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск может оставаться в администрации столько, сколько захочет. Об этом 30 апреля сообщил президент США Дональд Трамп

«Ты можешь оставаться так долго, как захочешь», — сказал Трамп Маску, его слова приводит журнал Newsweek.

Отмечается, что Маск готовится вернуться к управлению своими компаниями, поскольку он приближается к 130-дневному лимиту своего пребывания в правительстве.

Илон Маск 22 апреля сообщил о сокращении своего участия в работе в DOGE из-за падения прибыли его компании Tesla. Соответствующее мнение он высказал в ходе беседы с инвесторами Tesla, взволнованными финансовыми показателями компании, которые упали на 71% в сравнении с аналогичным периодом за предыдущий год.