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В парламенте Словакии рассказали о приглашении представителей РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сейчас было бы уместно пригласить представителей Российской Федерации в Словакию, заявил в интервью «Известиям» вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.

«Если бы это зависело только от меня, то, думаю, сейчас было бы уместно пригласить представителей Российской Федерации в Словакию. Я знаю, что сейчас, в настоящий момент, это почти невозможно, но поскольку я оптимист, я надеюсь, что отношения нормализуются и вернутся хотя бы отчасти в прежнюю колею», — заявил «Известиям» Гашпар.

Политик отметил, что пока не намерен говорить о будущих визитах, но заинтересован в том, чтобы Словакия вернула на прежний уровень сотрудничество с РФ, с Государственной думой и депутатами, и чтобы стороны вновь начали развивать отношения.

Полная версия интервью будет опубликована 1 мая в 00:01.

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Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар участвовал в международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» 28–29 апреля. Ранее группа депутатов словацкого парламента во главе с вице-спикерами Андреем Данко и Тибором Гашпаром приезжала в РФ в январе. Это был первый визит парламентской делегации из страны ЕС в Россию после 2022 года.

28 февраля президент «Славянского комитета» в Словацкой Республике Томаш Шпачек заявил «Известиям» о важности сотрудничества с Россией. По его словам, деятельность в РФ важна потому, что она — самая большая славянская держава. Словакии следует сотрудничать с Россией, потому что так можно создать центр силы, как в Европе, Китае, и США.

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