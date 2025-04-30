Словакия намерена продолжить сотрудничество с РФ в области атомной энергетики, поскольку ее АЭС построены на основе российских технологий и работают на российском ядерном топливе. Об этом в интервью «Известиям» заявил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.

«Мы хотим продолжать эту программу. Я не могу себе даже представить, что мы будем менять эти технологии. Словакия может быть самодостаточной в производстве электроэнергии именно благодаря нашим атомным электростанциям», — отметил Гашпар «Известиям».

Словакии поступило предложение от французов переориентироваться на их атомные технологии. Но пока сегодняшнее правительство хочет продолжать проект, основанный на принципе российских ядерных реакторов и ядерного топлива из РФ или на подобных технологиях.

«Насколько я знаю, мы ведем переговоры с различными странами, одни из последних были с Кореей, но на какой стадии находятся эти переговоры, я вам сейчас не могу ответить», — отметил политик.

Полная версия интервью будет опубликована 1 мая в 00:01.

Ранее СМИ писали, что Словакия воспользовалась возможностью продления до 2030 года договора на поставку российского ядерного топлива для своих АЭС. 6 марта венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отметил, что политика Евросоюза (ЕС) и Украины угрожает энергетической безопасности Венгрии и Словакии. По его словам, российские нефтепродукты, перерабатываемые в Братиславе, могут использоваться и в Венгрии. Таким образом страны вместе борются с дискриминацией в отношении атомной энергетики.