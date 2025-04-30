В парламенте Словакии заявили о заинтересованности в поставках нефти и газа из РФ

Словакия по-прежнему заинтересована в российском газе и российской нефти и проводит большую политическую работу на уровне Еврокомиссии и Евросовета, чтобы эти поставки возобновились. Об этом в интервью «Известиям» рассказал вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.

«Словакия по-прежнему заинтересована в российском газе и российской нефти, и мы делаем большую политическую работу на европейском уровне, на уровне Еврокомиссии, Евросовета, чтобы эти поставки возобновились. Мы не хотим закупать более дорогие газ и нефть, если это возможно», — рассказал Гашпар «Известиям».

Полная версия интервью будет опубликована 1 мая в 00:01.

Ранее стало известно, что ЕК рассматривает возможность запрета на заключение новых газовых контрактов с Россией. 4 апреля депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Любош Блага заявил «Известиям» о намерении вернуть транзит газа РФ в Евросоюз (ЕС) через свою территорию. Он добавил, что ситуация сложилась настолько абсурдно, что даже западные страны, которые «испытывают ненависть» к России, закупают у нее сжиженный природный газ (СПГ), а потом продают его в Европе.