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В парламенте Словакии рассказали о возможном ослаблении антироссийских санкций

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Фото: Global Look Press/Daniel Kalker/dpa
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Словакия будет поддерживать ослабление антироссийских санкций, заявил в интервью «Известиям» вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.

«Словакия, безусловно, будет поддерживать ослабление санкций. Думаю, с этой инициативой выступит не только Словакия, но и, насколько я знаю, Венгрия тоже собирается это сделать. Уверен, что присоединятся и другие страны, которые поняли, что эти санкции ничего не дают, а только делают нашу экономику по-прежнему неконкурентоспособной», — заявил политик «Известиям».

Если конфликт на Украине закончится, постепенно начнут ослабляться и санкции. Этими ограничениями Евросоюз серьезно навредил самому себе, может, даже больше, чем Российской Федерации, добавил политик. И в интересах Евросоюза как можно скорее постепенно эти санкции отменить. Особенно, конечно, если завершится конфликт на Украине, резюмировал Гашпар в интервью «Известиям».

Полная версия интервью будет опубликована 1 мая в 00:01.

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Ранее стало известно, что в ЕС готовится 17-й пакет антироссийских рестрикций. 22 апреля словацкий активист и председатель партии DOMOV Павол Слота заявил, что в стране собрали необходимое количество подписей (350 тыс.) для проведения референдума об отмене санкций против России.

9 апреля глава комитета парламента Словакии по международным делам Мариан Кэри заявил «Известиям» о том, что страна не планирует поддерживать 17-й пакет антироссийских санкций ЕС. По его словам, Фицо и венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступают против принятия тех санкций, которые будут вредить государствам.

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