В Египте три человека погибли и 18 пострадали при взрыве газопровода

В Египте три человека погибли и 18 пострадали в результате взрыва газопровода в городе Ситт-Октобр. Об этом 30 апреля сообщил местный портал Youm7.

«В результате пожара от взрыва погибли три человека, 18 получили ранения, а также сгорело несколько припаркованных поблизости автомобилей», — говорится в материале.

По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа из трубы. В настоящее время местная прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, а также устанавливает наличие преступления по подрыву.

Кроме того, оценивается ущерб от взрыва и возгорания, допрашиваются очевидцы.

Ранее, 27 января, в Пакистане в провинции Пенджаб в результате взрыва автоцистерны со сжиженным газом в городе Мултан погибли шесть человек и еще 31 пострадал. Инцидент произошел из-за утечки газа одного из клапанов автоцистерны. После взрыва начался сильный пожар, а обломки от машины попали на жилые дома.