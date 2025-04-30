Индия закроет воздушное пространство для связанных с Пакистаном самолетов

Индия закрывает воздушное пространство для связанных с Пакистаном самолетов до 23 мая. Об этом 30 апреля сообщает телеканал India TV.

«Индия сделала важный шаг: выпустила Уведомление для летчиков (NOTAM), объявив о закрытии своего воздушного пространства для всех зарегистрированных в Пакистане самолетов и военных самолетов на фоне эскалации напряженности между Индией и Пакистаном после теракта в Пахалгаме», — указано в материале.

Отмечается, что данное ограничение будет действовать с 30 апреля по 23 мая 2025 года, в течение этого периода самолетам Пакистана не будет разрешено входить в воздушное пространство Индии.

Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие Договора по водам Инда.

Во вторник, 29 апреля, министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил о намерении Индии нанести военные атаки по стране в течение 24–36 часов. По его словам, любой акт агрессии будет встречен решительным ударом.