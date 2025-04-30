Департамент полиции и погранохраны Эстонии запретил публичные демонстрации и шествия, а также демонстрацию символики, связанную с РФ, в преддверии Дня Победы. Об этом 30 апреля сообщает ERR.

«В эти дни [с 8 по 10 мая] нельзя проводить шествия, митинги или выступления», — говорится в публикации.

Уточняется, что запрет будет действовать в Таллине и ряде уездов. В указанные даты полиция Эстонии будет работать в усиленном режиме, чтобы проконтролировать исполнение запрета.

По данным газеты, нарушителям грозит арест или штраф в размере €2,4 тыс. Также к ответственности будут привлекаться люди, помогающие в организации шествий или призывающие к ним.

7 апреля в Службе внешней разведки (СВР) РФ сообщили, что латвийские власти прорабатывают планы массового уничтожения военных мемориалов на территорию страны с целью омрачить празднование 80-летия Победы. В СВР отметили, что такое поведение Риги демонстрирует отсутствие чести, достоинства и чувства благодарности.