Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Копенгагене выросло до 11

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в датском городе Копенгагене возросло до 11. Об этом 30 апреля сообщил телеканал TV-2 со ссылкой на полицию.

«11 человек получили ранения в результате автомобильного столкновения <...> в центре Копенгагена», — говорится в материале.

Уточняется, что два человека после происшествия до сих пор находятся в критическом состоянии.

О наезде на людей в Копенгагене стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что авария произошла, после того как пожилой мужчина не справился с управлением и въехал в летнюю веранду кафе.