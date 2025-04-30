Дело о наезде экскаватора на ребенка во Владивостоке передали в суд
В суд Владивостока передали уголовное дело о наезде экскаватора на малолетнюю девочку. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в прокуратуре Фрунзенского района дальневосточной столицы.
Инцидент произошел в декабре 2024 года на строительной площадке на территории набережной Спортивной гавани. Следствие полагает, что место работы экскаватора не было огорожено, также отсутствовали предупреждающие знаки, что и привело к наезду.
Вред, причиненный пострадавшей, был квалифицирован как тяжкий. Машинист-экскаваторщик и руководитель строительного проекта обвиняются по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).
Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция указанной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.