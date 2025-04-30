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В технополисе «ЭРА» обсудили новые способы борьбы с дронами

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Фото: Министерство обороны РФ
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В военном инновационном технополисе (ВИТ) «ЭРА» 30 апреля прошла стратегическая сессия по применению новых способов борьбы с беспилотниками (БПЛА).

Встреча прошла под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова. В мероприятии участвовали члены коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, представители Генерального штаба Вооруженных сил РФ, центральных органов военного управления, предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и научно-исследовательских организаций.

эра

Фото: Министерство обороны РФ

В ходе встречи обсудили повышение эффективности борьбы с БПЛА и FPV-дронами тактическом звене.

«Нам необходимо оперативно реагировать и реализовывать подход, аналогичный решению проблемы контрбатарейной борьбы. По этой тематике в зоне СВО была организована опытно-боевая апробация передовых систем и комплексов», — подчеркнул Мантуров.

Он отметил важность создания комплексов обнаружения, наведения, управления, подавления и уничтожения дронов и объединения их в единую систему.

В ходе сессии ее участникам также были продемонстрированы перспективные образцы оборудования и вооружения, а также тактика применения дронов в ходе СВО.

эра

Фото: Министерство обороны РФ

В частности, были представлены автоматизированные системы опознавания, наведения и управления БПЛА для перехвата и уничтожения дронов противника без задействования оператора. Такие установки используют технологии искусственного интеллекта, которые позволяют обнаруживать, классифицировать и поражать цели.

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Ранее в этот день в госкорпорации «Ростех» сообщили о разработке системы «Солярис НС», которая будет защищать российские территории от БПЛА. Комплекс способен обнаруживать несанкционированные дроны и прицельно подавлять их каналы управления, не позволяя беспилотникам сменить частоту и уйти из зоны воздействия.

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