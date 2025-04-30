Четыре новых автобуса начнут работать на маршрутах Владивостока с мая
Во Владивостоке с мая на автобусных маршрутах № 15 и № 77 начнут работать четыре новых автобуса «МАЗ». Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе городской администрации.
Автобусы уже прошли обкатку, необходимую для дальнейшей работы на маршрутах общественного транспорта. Два из четырех «МАЗов» выйдут на маршрут № 15, еще два — на маршрут № 77.
«На сегодняшний день все автобусы получили государственные регистрационные номера, а также оформлены полисы ОСАГО и каско», — рассказал и.о. директора МПВ «ВПОПАТ № 1» Юрий Хильчук.
Информагентство уточняет, что новые автобусы начнут курсировать с 1 мая. В них установлены системы безналичной оплаты проезда и видеонаблюдения.