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Четыре новых автобуса начнут работать на маршрутах Владивостока с мая

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Во Владивостоке с мая на автобусных маршрутах № 15 и № 77 начнут работать четыре новых автобуса «МАЗ». Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе городской администрации.

Автобусы уже прошли обкатку, необходимую для дальнейшей работы на маршрутах общественного транспорта. Два из четырех «МАЗов» выйдут на маршрут № 15, еще два — на маршрут № 77.

«На сегодняшний день все автобусы получили государственные регистрационные номера, а также оформлены полисы ОСАГО и каско», — рассказал и.о. директора МПВ «ВПОПАТ № 1» Юрий Хильчук.

Информагентство уточняет, что новые автобусы начнут курсировать с 1 мая. В них установлены системы безналичной оплаты проезда и видеонаблюдения.

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